Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε φερόμενους συνεργάτες του Ισραήλ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εμφύλιος πόλεμος έχει ξεσπάσει στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ – Χαμάς, καθώς διεξάγονται βίαιες ανάμεσα στην παλαιστινιακή οργάνωση και αντίπαλες φατρίες, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού που κατέληξε σε δημόσια εκτέλεση.

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται η στιγμή της εκτέλεσης επτά ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για συνεργασία με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο δημοσιογράφο Μοτασέμ α Νταλούλ, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Χαμάς στη Γάζα εκτέλεσαν τα συγκεκριμένα άτομα επειδή στρατολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό για: να κλέψουν ανθρωπιστική βοήθεια, να επιτεθούν σε πεινασμένους που ζητούσαν βοήθεια, να αποσταθεροποιήσουν το εσωτερικό μέτωπο, μονοπώλιο αγαθών, για να καταστρέψουν ιατρική βοήθεια, να εκβιάσουν ανθρώπους και να απαγάγουν μαχητές της αντίστασης.

Στο βίντεο διακρίνονται μαχητές της Χαμάς με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μερικοί από τους οποίους φορούν τη χαρακτηριστική πράσινη μπαντάνα της Χαμάς, να σέρνουν επτά άνδρες σε έναν κύκλο στην πόλη της Γάζας, να τους κλείνουν τα μάτια, να τους αναγκάζουν να γονατίσουν και στη συνέχεια να τους εκτελούν σε μία πλατεία ενώ μεγάλο πλήθος παρακολουθεί. Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε σύμφωνα με τους Times of Israel την αυθεντικότητα του βίντεο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τα γεγονότα του βίντεο, την ημερομηνία ή τον τόπο λήψης του. Το CNN έχει επαληθεύσει την τοποθεσία όπου γυρίστηκε ως τη συνοικία αλ Σάμπρα στη δυτική πόλη της Γάζας, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα πότε έλαβε χώρα το περιστατικό.

Σύμφωνα με το CNN είναι πιθανό το περιστατικό να έλαβε χώρα μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καθώς πριν από αυτό οι ισραηλινές δυνάμεις διεξήγαγαν επιχειρήσεις στην περιοχή, ενώ οι καταστροφές σε κτήρια που φαίνονται υποδηλώνουν ότι το βίντεο γυρίστηκε πρόσφατα.

Η παλαιστινιακή ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Al-Mezan, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «εξωδικαστική εκτέλεση πολιτών» και ζήτησε τη διερεύνηση του περιστατικού και τη δίωξη των υπευθύνων.

Με πληροφορίες από Times of Israel, CNN