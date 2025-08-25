Γάζα: Η στιγμή του ισραηλινού πλήγματος σε νοσοκομείο - Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι - Real.gr

Quantcast
Γάζα: Η στιγμή του ισραηλινού πλήγματος σε νοσοκομείο – Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι

15:51, 25/08/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- EPA/HAITHAM IMAD

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα και πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα, περιλαμβανομένων τεσσάρων δημοσιογράφων, ένας από τους οποίους εργαζόταν για το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

 

 

Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και το αμερικανικό Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασαν σήμερα τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

“Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ”, δήλωσε εκπρόσωπος του Ρόιτερς.

Το Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

 

Σε μια ανακοίνωση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: “Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF”.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

 

