Γάζα: Η στιγμή του ισραηλινού πλήγματος σε νοσοκομείο - Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα και πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα, περιλαμβανομένων τεσσάρων δημοσιογράφων, ένας από τους οποίους εργαζόταν για το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Israeli strikes on Nasser hospital in Gaza killed at least 15 people, including four journalists, one of whom worked for Reuters https://t.co/N25FhRgR63 pic.twitter.com/3uMWLjJr6F — Reuters (@Reuters) August 25, 2025

Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και το αμερικανικό Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασαν σήμερα τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

“Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ”, δήλωσε εκπρόσωπος του Ρόιτερς.

Το Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

BREAKING: lSRAEL KlLL 4 MORE JOURNALISTS AND 11 CIVILIANS AFTER STRIKE ON GAZA HOSPITAL Israel bombed Nasser Medical Complex in Khan Younis with two successive strikes, killing 15 people including 4 Journalists. Among the victims are journalists Mohammad Salama (Al Jazeera),… pic.twitter.com/7UChSNXVUr — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 25, 2025

Σε μια ανακοίνωση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: “Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF”.

