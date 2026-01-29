Γάζα: Ισραηλινά πυρά στοίχισαν τη ζωή σε δύο Παλαιστίνιους - Real.gr

Ισραηλινά πυρά στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, σε ένα ακόμα περιστατικό βίας, καθώς η Χαμάς και το Ισραήλ ετοιμάζονται να εφαρμόσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Διασώστες δήλωσαν ότι οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην ανατολική Χαν Γιούνις, σε μια περιοχή δίπλα σε αυτή που επιχειρεί ο στρατός. Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι από ισραηλινά πυρά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 490 άνθρωποι από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία σον θύλακα τον Οκτώβριο.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Προχωρώντας στη δεύτερη φάση, οι ΗΠΑ και οι μεσολαβητές εταίροι τους πρέπει να αντιμετωπίσουν το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα, αυτό του αφοπλισμού της Χαμάς, κάτι που εδώ και καιρό απορρίπτει η οργάνωση. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters