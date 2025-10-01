Γάζα: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ - Real.gr

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία προέτρεψαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στη συμφωνία που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Οι μεσολαβητές Κατάρ και Αιγύπτου παρέδωσαν το σχέδιο των 20 σημείων με τη Χαμάς τη Δευτέρα, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο και ενέκρινε το έγγραφο, λέγοντας ότι ικανοποιεί τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

Η Χαμάς αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις για να αποδεχτεί το σχέδιο, με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και της Αιγύπτου να χαιρετίζουν όλοι την πρωτοβουλία.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας θα συμμετάσχει με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου στη Ντόχα για να συζητήσουν την ειρηνευτική πρόταση, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Η Τουρκία δεν έχει συμμετάσχει προηγουμένως ως βασικός μεσολαβητής κατά τη διάρκεια των προσπαθειών των τελευταίων δύο ετών για την ειρήνη στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές εάν οι αξιωματούχοι της Χαμάς θα συμμετάσχουν στη συνάντηση της Τρίτης. Την τελευταία φορά που οι ηγέτες της Χαμάς συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ στο Κατάρ, το Ισραήλ προσπάθησε, και απέτυχε, να τους σκοτώσει με πυραυλική επίθεση.