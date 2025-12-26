Γάζα: Νεκροί δύο Παλαιστίνιοι που πέρασαν την «κίτρινη γραμμή» - Real.gr

Quantcast
09:45, 26/12/2025
epa12136455 Israeli soliders on guard as Palestinians try to reach their houses to take care of their belongings at Tulkarem refugee camp near the West Bank city of Tulkarem, 26 May 2025. EPA/ALAA BADARNEH

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ μέσω Telegram ότι άνδρες του σκότωσαν δυο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, «δυο τρομοκράτες» πέρασαν τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή και πλησίασαν ισραηλινούς στρατιώτες. Κρίθηκε πως οι δυο άνδρες ήγειραν «άμεση απειλή» και «εξαλείφθηκαν», έπειτα από αναγνώριση, κατά την ίδια πηγή.

Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή χωρίζει τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου όπου αναδιπλώθηκαν τα ισραηλινά στρατεύματα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου από τα υπόλοιπα τμήματά του. Έχει μήκος 1,5-1,6 χλμ., φθάνοντας ως την ακτή στη Μεσόγειο. Στοιχεία του ισραηλινού στρατού εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από τη μισή Λωρίδα της Γάζας.

Παρότι στην επόμενη φάση της συμφωνίας, με βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη θεωρία τουλάχιστον οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν εντελώς από το στενό κομμάτι γης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ χαρακτήρισε πρόσφατα την κίτρινη γραμμή «τα νέα σύνορα» του Ισραήλ.

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, που σταμάτησε τον πόλεμο δυο και πλέον χρόνων, παραμένει εύθραυστη, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

