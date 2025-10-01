Quantcast
Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός αναστέλλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του λόγω των εχθροπραξιών - Real.gr
real player

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός αναστέλλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του λόγω των εχθροπραξιών

17:30, 01/10/2025
Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός αναστέλλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του λόγω των εχθροπραξιών

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις επιχειρήσεις της στην Πόλη της Γάζας και να μεταφέρει το προσωπικό της λόγω των κλιμακούμενων εχθροπραξιών.

“Η ΔΕΕΣ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την παροχή υποστήριξης στους αμάχους στην Πόλη της Γάζας, όποτε επιτρέπεται από τις συνθήκες, από τα γραφεία μας στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Ράφα, τα οποία παραμένουν πλήρως επιχειρησιακά”, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved