Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε τρεις τρομοκράτες» στη Ράφα - Real.gr

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην έξοδο ενός τούνελ, και «εξουδετέρωσε τρεις τρομοκράτες», ένα ακόμη περιστατικό που καταδεικνύει πόσο εύθραυστη είναι η εκεχειρία.

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν στην περιοχή της Ράφας, όπου βρίσκεται ένα σημείο διέλευσης προς την Αίγυπτο, το μοναδικό που ενώνει τη Γάζα με τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ. Τόσο οι Παλαιστίνιοι του θύλακα όσο και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ο ΟΗΕ αναμένουν με ανυπομονησία την επαναλειτουργία του συνοριακού αυτού περάσματος.

Πριν τα ξημερώματα Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν «οκτώ τρομοκράτες» να εξέρχονται από υπόγειες δομές ανατολικά της Ράφας και «η ισραηλινή πολεμική αεροπορία (τους) στοχοθέτησε και εξουδετέρωσε τρεις» εξ αυτών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιπλέον πλήγματα σε περιοχές στις οποίες κατέφυγαν οι υπόλοιποι, ενώ ισραηλινές δυνάμεις «συνεχίζουν τις έρευνες στον τομέα αυτό προκειμένου να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν όλους τους τρομοκράτες».

«Τα (ισραηλινά) στρατεύματα παραμένουν ανεπτυγμένα με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας και θα συνεχίσουν να ενεργούν για την εξουδετέρωση οποιασδήποτε άμεσης απειλής», πρόσθεσε ο στρατός.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, λίγο περισσότερο από δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου.

Την ώρα που οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται καθημερινά ότι παραβιάζουν την εκεχειρία και ότι δεν έχουν τηρήσει το σύνολο των δεσμεύσεών τους βάσει της πρώτης φάσης του σχεδίου, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε στα μέσα Ιανουαρίου την έναρξη της δεύτερης φάσης, που πρόκειται να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου.

Η πρώτη φάση προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση ή την επιστροφή όλων των Ισραηλινών και αλλοδαπών ομήρων, ζωντανών και νεκρών, που κρατούνται από τη Χαμάς ή τους συμμάχους της στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ και την παράδοση των σορών κατοίκων της Γάζας που σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου.

Αυτό ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη με την παράδοση στις αρχές της Γάζας, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, των σορών 15 Παλαιστινίων, μία ημέρα μετά την κηδεία του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, τα λείψανα του οποίου εντόπισε στις αρχές της εβδομάδας σε νεκροταφείο στη βόρεια Γάζα ο ισραηλινός στρατός.

Αφοπλισμός;

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι συναινεί στην περιορισμένη επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος της Ράφας, αποκλειστικά για πεζούς, αφού η τελευταία σορός θα είχε επιστραφεί στο Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Περισσότερες από 24 ώρες μετά την κηδεία του Ραν Γκβιλί, ενός αστυνομικού που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, οι Παλαιστίνιοι της Γάζας αναμένουν την υλοποίηση αυτής της ανακοίνωσης, η οποία υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών τους, αλλά και εκείνων της ανθρωπιστικής κοινότητας που ελπίζει να μπορέσει μέσω της Ράφα να εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα και να απομακρυνθούν από αυτόν ασθενείς.

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική για τους περισσότερους από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι ζουν σε μεγάλο βαθμό σε σκηνές εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα εν μέσω χειμώνα.

Η επαναλειτουργία της Ράφας αναμένεται επίσης να επιτρέψει την άφιξη των μελών της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, μιας ομάδας 15 τεχνοκρατών που δημιουργήθηκε με βάση το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση του θύλακα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

Σύμφωνα με τους όρους αυτού του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε τον Νοέμβριο από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η δεύτερη φάση της εκεχειρίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού —που εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το ήμισυ της Γάζας— και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

«Πολλοί λένε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αφοπλιστούν, (αλλά) φαίνεται ότι θα αφοπλιστούν», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Τραμπ αναφερόμενος στη Χαμάς, η οποία μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχε αντιδράσει στις δηλώσεις αυτές.