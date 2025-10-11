Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά ασφαλείς διελεύσεις για να διανείμει 60.000 τόνους τροφίμων - Real.gr

Μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στη Ρώμη, απηύθυνε έκκληση χθες Παρασκευή στην κυβέρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει το ταχύτερο δυνατό την παράδοση μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου, που είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

«Η στιγμή είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο στη Γάζα», εξήγησε ο Μάρτιν Φρικ, αντιπρόσωπος του ΠΕΠ στη Γερμανία, στην Αυστρία και στο Λιχτενστάιν, μιλώντας στο RND.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να φέρει ασφαλείς διελεύσεις των συνόρων και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταφορά βοήθειας τώρα», συνέχισε ο κ. Φρικ, υπογραμμίζοντας πως κάθε ώρα μετράει.

Εξήντα χιλιάδες τροφίμων είναι έτοιμοι να διανεμηθούν, βρίσκονται σε συνοριακά περάσματα, ενώ άλλοι 100.000 τόνοι μεταφέρονται στην περιοχή. Η ποσότητα αυτή αρκεί για τον εφοδιασμό του παλαιστινιακού θυλάκου για τρεις μήνες, με προϋπόθεση ότι η πρόσβαση είναι ασφαλής, αξιόπιστη και ανεμπόδιστη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Μέσα σε έναν μήνα, το ΠΕΠ σκοπεύει να διανείμει ψωμί, αλεύρι και δέματα με τρόφιμα σε 1,6 εκατ. Παλαιστίνιους, είπε ακόμη ο κ. Φρικ.

Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ χθες Παρασκευή το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa