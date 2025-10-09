Quantcast
Γάζα: Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία - Real.gr
10:42, 09/10/2025
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπάς «χαιρέτισε την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μιας συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας» και «εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες αυτές να είναι το πρελούδιο μιας μόνιμης πολιτικής λύσης … που θα οδηγήσει στο τέλος της ισραηλινής κατοχής του Κράτους της Παλαιστίνης και στη εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».

