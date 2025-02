Γάζα: Οχήματα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού έφθασαν στο σημείο παράδοσης των ομήρων - Real.gr

Οχήματα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού έφθασαν στο καθορισμένο σημείο της Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας όπου η Χαμάς θα παραδώσει τους έξι ισραηλινούς ομήρους, μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση.

Χθες, η οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα των έξι ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα. Θα είναι οι τελευταίοι εν ζωή όμηροι που θα απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τους Ελίγια Κοέν, Ομερ Σεμ Τοβ, Ταλ Σοχάμ, Ομερ Βένκερτ, Χισάμ αλ-Σάγεντ και Αβέρα Μενγκίστο.

Red Cross vehicles arrive in Rafah for the latest handover of hostages set to be released under Israel-Hamas ceasefire deal pic.twitter.com/4PTSMYhQcy

— TRT Afrika (@trtafrika) February 22, 2025