Γάζα: Παραδόθηκε ένας ακόμη νεκρός όμηρος στον Ερυθρό Σταυρό - Real.gr

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Παρασκευή στη Χαν Γιούνις ένα φέρετρο με λείψανα ομήρου της Χαμάς, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους.

«Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Ερυθρό Σταυρό, ένα φέρετρο με τα λείψανα ομήρου περιήλθε στην κατοχή του και είναι καθ’ οδόν προς τα ισραηλινά στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση.