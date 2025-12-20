Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον σχολείου-καταφυγίου - Real.gr

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρέθηκαν πέντε πτώματα έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό στο Σχολείο των μαρτύρων στη Γάζα, το οποίο χρησιμοποιείται ως καταφύγιο στη συνοικία Τούφα, στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.
Σε ερώτηση του Γαλλικό Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι στρατιώτες “πυροβόλησαν ύποπτα άτομα για να εξαλείψουν την απειλή” και τόνισε ότι “είναι ενήμερος για τους ισχυρισμούς που αφορούν θύματα”, προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες αυτές “διερευνώνται”.
The Israeli army bombarded a school and a wedding in Tufah area in Gaza city killing many children and other civilians. pic.twitter.com/VEKYAF48J7
