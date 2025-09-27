Quantcast
Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι μέσα σε λίγες ώρες από νέες ισραηλινές επιθέσεις - Real.gr
real player

Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι μέσα σε λίγες ώρες από νέες ισραηλινές επιθέσεις

17:39, 27/09/2025
Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι μέσα σε λίγες ώρες από νέες ισραηλινές επιθέσεις

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον «τοπικών τρομοκρατικών οργανώσεων» συνεχίστηκαν κατά μήκος της παράκτιας περιοχής, με την επίθεση στην πόλη της Γάζας να επεκτείνεται.

Ισραηλινές δυνάμεις ανακάλυψαν όπλα, μεταξύ αυτών αντιαρματικά όπλα, ρουκέτες και εκρηκτικά, αναφέρεται στην έκθεση του ισραηλινού στρατού.

«Ένας αριθμός τρομοκρατών που συνιστούσε απειλή στα στρατεύματα εξουδετερώθηκε», λέει η έκθεση. Προστίθεται πως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε περίπου 120 στόχους, μεταξύ άλλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 65.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με το WAFA, η πλειονότητα εξ αυτών είναι γυναίκες και παιδιά. «Αυτός ο απολογισμός παραμένει ημιτελής, καθώς πολλά θύματα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα, απρόσιτα από τα ασθενοφόρα και τις ομάδες διάσωσης», τονίζει το WAFA.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

18:45 27/09
Ζελένσκι: Έχουμε ήδη παραλάβει σύστημα Patriot από το Ισραήλ - Εάν η Ρωσία προκαλέσει μπλακ άουτ στη χώρα, θα απαντήσουμε

Ζελένσκι: Έχουμε ήδη παραλάβει σύστημα Patriot από το Ισραήλ - Εάν η Ρωσία προκαλέσει μπλακ άουτ στη χώρα, θα απαντήσουμε

18:11 27/09
Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

16:25 27/09
Ταλαιπωρίας συνέχεια για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Καθυστερήσεις πτήσεων και στο «Μακεδονία»

Ταλαιπωρίας συνέχεια για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Καθυστερήσεις πτήσεων και στο «Μακεδονία»

16:55 27/09
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

12:42 27/09
Θεσσαλονίκη: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ έσπασε οχήματα και απειλούσε κατοίκους στο Βερτίσκο

Θεσσαλονίκη: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ έσπασε οχήματα και απειλούσε κατοίκους στο Βερτίσκο

17:29 27/09
Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

12:08 27/09
«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

10:15 27/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved