Γάζα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο στόλος Global Sumud Flotilla - Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό προειδοποιεί για αλλαγή πορείας - Real.gr

Πολλά πλοία επιτίθενται στον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, «έπεσε» για λίγο η ζωντανή μετάδοση στο Alma, κατόπιν επανήλθε και ξανά διακόπηκε.

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό επικοινώνησε με τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και τους ζήτησε να αλλάξουν πορεία, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο στολίσκος για τη Γάζα ανέφερε ότι εντόπισε στα ραντάρ του είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονται σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων.

Μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η ισραηλινή επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ χάνεται η επικοινωνία με όλο και περισσότερα πλοία.

Επιβαίνοντες σε πλοία έχουν ήδη φορέσει τα σωσίβιά τους.

Live η πορεία του στόλου:

https://globalsumudflotilla.org/tracker/

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στολίσκος ανέμενε ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ακτιβιστές που μετέχουν στον στολίσκο είπαν ότι ισραηλινά «πολεμικά πλοία» προσέγγισαν κάποια από τα σκάφη και ενεπλάκησαν σε «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς», τα ξημερώματα σήμερα.

Οι ισραηλινές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» είπε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Δύο άλλοι επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο. Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στολίσκος μπορεί να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τον στολίσκο να φτάσει στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε είναι νόμιμος.

