Γάζα: Ταυτοποιήθηκε η σορός που ανήκει σε ισραηλινοαργεντίνο όμηρο - Real.gr

Η σορός του ομήρου που παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στη Γάζα από τα παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ταυτοποιήθηκε ως αυτή του ισραηλινοαργεντινού ομήρου Λίορ Ρούντεφ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

“Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο (…) ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του Λίορ Ρούντεφ ότι επαναπατρίστηκε (η σορός του) για να ταφεί”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο ισραηλινοαργεντινός Λίορ Ρούντεφ σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Νιρ Γιτζάκ, καθώς προσπαθούσε να προστατεύσει το κιμπούτς αυτό μαζί με άλλους τέσσερις κατοίκους του από την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς εκείνη την ημέρα στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

🟡 IDF representatives informed the family of Command Sergeant Major (Res.) Lior Rudaeff that he has been returned for burial. According to the information and intelligence available to the IDF: Command Sergeant Major (Res.) Lior Rudaeff, 61, served as the deputy security… pic.twitter.com/AFNahuw93G — Israel Defense Forces (@IDF) November 8, 2025

Ο Ρούντεφ ήταν 61 ετών και το πτώμα του είχε μεταφερθεί εκείνη την ημέρα στη Γάζα όπου κρατείτο έκτοτε.