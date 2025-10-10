Γάζα: Τη μαζική είσοδο βοήθειας ζήτησε η Unicef προειδοποιώντας για αύξηση των θανάτων παιδιών - Real.gr

Η Unicef ζήτησε σήμερα να ανοίξουν όλα τα περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να εισέλθει επισιτιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος δραματικής αύξησης των θανάτων παιδιών καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει πολύ.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουμε να δούμε ραγδαία άνοδο στους θανάτους παιδιών, όχι μόνο νεογνών αλλά και βρεφών, με δεδομένο ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει περισσότερο από ποτέ», τόνισε ο Ρικάρντο Πίρες εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αρχίσει να αποσύρονται από περιοχές της Γάζας, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στην οποία κατέληξαν η Χαμάς και το Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας, καθώς οι κάτοικοι κάποιων περιοχών είναι αντιμέτωποι με λιμό, επεσήμανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του οργανισμού χθες Πέμπτη.

Η διανομή τροφίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα, τόνισε η Unicef, με 50.000 παιδιά να κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό και να έχουν ανάγκη άμεσης θεραπείας.

Ο Πίρες επεσήμανε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών έχει εξασθενίσει διότι «εδώ και καιρό δεν τρώνε σωστά και πρόσφατα καθόλου».

«Τα παιδιά χρειάζονται να λαμβάνουν τις σωστές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά για να αναπτύσσονται και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στη θερμοκρασία, τους ιούς ή τις επιδημίες», υπογράμμισε ο ίδιος.

Παράλληλα ο Πίρες σημείωσε ότι η Unicef κατάφερε να απομακρύνει δύο από τα 18 νεογνά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία επανενώθηκαν με τους γονείς τους που βρίσκονταν πιο νότια.

Η προσπάθειες της οργάνωσης να τα απομακρύνει χθες Πέμπτη ανεστάλησαν λόγω των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

«Είχαμε 18 νεογνά σε θερμοκοιτίδες στην αρχή της εβδομάδας. Δύο μετακινήθηκαν χθες», εξήγησε ο Πίρες. «Ελπίζω αυτό να είναι μόνο η αρχή αυτού που θα ακολουθήσει αφού τεθεί πλήρως σε ισχύ η εκεχειρία», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ