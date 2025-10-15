Γάζα: Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα - Ακυρώνει μέτρα σε βάρος της Χαμάς - Real.gr

Το Ισραήλ θα επιτρέψει σήμερα την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, για να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN.

Μετά την επαναλειτουργία του περάσματος αυτού «600 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέλθουν (σήμερα Τετάρτη) στη Λωρίδα της Γάζας από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τις δωρήτριες χώρες», διευκρίνισε το KAN στον ιστότοπό του χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τις πηγές του.

Ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν επίμονα την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η οποία είναι αντιμέτωπη με οξεία ανθρωπιστική κρίση, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε κηρύξει κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνούνταν το Ισραήλ.

Το KAN διευκρίνισε ότι η επαναλειτουργία του σημείου διέλευσης στη Ράφα, που αποφασίστηκε «σε πολιτικό επίπεδο», γίνεται αφού η Χαμάς παρέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ τέσσερις ακόμη σορούς ομήρων που κρατούσε, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός την οποία αποδέχθηκαν τόσο η παλαιστινιακή οργάνωση όσο και το Ισραήλ.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Γάζα, ζωντανούς και νεκρούς, σε διάστημα 72 ωρών αφού τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, δηλαδή το αργότερο ως τις 12:00 της Δευτέρας.

Όμως, αν και η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους ζωντανούς ομήρους (20 ανθρώπους), ως χθες το βράδυ είχε παραδώσει 8 σορούς νεκρών ομήρων από τις συνολικά 28 που κρατούσε στη Γάζα.

Κατηγορώντας τη Χαμάς ότι κωλυσιεργεί και καθυστερεί τη διαδικασία, ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών και προσωπικότητα της ακροδεξιάς Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ ζήτησε χθες το βράδυ από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διακόψει εντελώς την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το KAN, η απόφαση να επαναλειτουργήσει το πέρασμα στη Ράφα ελήφθη αφού το Ισραήλ ενημερώθηκε για την πρόθεση της Χαμάς να παραδώσει ακόμη τέσσερις σορούς σήμερα, κάτι που προς το παρόν η οργάνωση δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως.

Η απόσυρση του ισραηλινού στρατού και ο αφοπλισμός της Χαμάς

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία με την οργάνωση, ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης, τόνισε ότι η Χαμάς «εξόντωσε δύο πολύ κακές συμμορίες» στη Γάζα και «σκότωσε αρκετούς από αυτούς», κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει αποσυρθεί από τις μεγάλες πόλεις της Γάζας, σε μια «κίτρινη γραμμή» που σημαίνει ότι καταλαμβάνει περίπου το 53% του εδάφους.

Η αποχώρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο περαιτέρω στάδια: πρώτον, όταν κινητοποιηθεί μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης και, δεύτερον, σε μια μόνιμη «ζώνη ασφαλείας».

Όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς, είναι βασική αρχή του σχεδίου Τραμπ – αλλά το Σάββατο ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης δήλωσε ότι αυτό «αποκλείεται», προσθέτοντας: «Το αίτημα να παραδώσουμε τα όπλα μας δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτός ο αφοπλισμός στην πράξη. Σύμφωνα με ένα μοντέλο, η οργάνωση θα μετέφερε τους μαχητές σε καθορισμένους χώρους αποστράτευσης όπου θα παρέδιδαν τα όπλα τους.

Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης

Το κείμενο του σχεδίου του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία Προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα». Αναφέρει επίσης ότι μια τέτοια δύναμη θα αποτελεί «τη μακροπρόθεσμη λύση για την εσωτερική ασφάλεια».

Θεωρητικά, θα πρέπει να δώσει στο Ισραήλ τη διαβεβαίωση ότι μπορεί να αποσύρει τις δυνάμεις του χωρίς να επιτρέψει στην Χαμάς να ανασυγκροτηθεί.

Ενώ τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη φαίνεται να αποτελούν την πλειοψηφία μιας τέτοιας δύναμης, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ακόμη να διευθετηθούν: αν θα έχει εντολή από τον ΟΗΕ, ποιο θα είναι το αντίτιμο που θα ζητήσουν οι χώρες που θα συνεισφέρουν και ποια ακριβώς θα είναι η αποστολή της.

«Κανείς δεν περιμένει ότι η δύναμη θα πολεμήσει τη Χαμάς», δήλωσε ένας δυτικός διπλωμάτης στη Financial Times. Υποστήριξαν ότι η απλή παρουσία της δύναμης θα έκανε πιο δύσκολο για τις δύο πλευρές να ξαναρχίσουν τη σύγκρουση, ακόμη και αν δεν έκανε «απολύτως τίποτα».

Θα μπορούσε να υπάρχει ένα παρόμοιο μοντέλο με εντολή να περιπολεί και να αναφέρει παραβιάσεις της εκεχειρίας. Ωστόσο, στο νότιο Λίβανο, οι δυνάμεις αυτές έχουν αποδειχθεί αρκετά ανίσχυρες.

Μετάβαση σε μια διακυβέρνηση υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων;

Το σχέδιο του Λευκού Οίκου καταρτίστηκε χωρίς ουσιαστική συμβολή της παλαιστινιακής κοινωνίας των πολιτών στη Γάζα. Στην μεταβατική κυβέρνηση αναμένεται να συμμετάσχει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει συμπεριληφθεί καμία αξιόπιστη παλαιστινιακή προσωπικότητα. Ο Νετανιάχου φαίνεται απρόθυμος να αποδεχθεί τον τελικό ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής που προτείνουν οι ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός αυτός και ο ηγέτης του, Μαχμούντ Αμπάς, είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλείς στη Γάζα. Δεν υπάρχει παλαιστινιακή κυριότητα αυτής της διαδικασίας. Δεν πρόκειται για μια μεγάλη ειρηνευτική συμφωνία με όραμα την ίδρυση ενός κράτους στο τέλος της.

Έχουν διατυπωθεί προτάσεις ότι τουλάχιστον ορισμένοι από τους αρχιτέκτονες του σχεδίου, όπως ο Βρετανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ, αποδέχονται ότι πρώην μέλη της Χαμάς θα έχουν ρόλο στο μέλλον της Γάζας. Ωστόσο, το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να καταπνίξει αυτή την προοπτική, προκαλώντας φόβους για κάτι παρόμοιο με την καταστροφή της «απομπααθικοποίησης» μετά την εισβολή στο Ιράκ. Αυτό θα σήμαινε την άρνηση αναγνώρισης του γεγονότος ότι, σε πολλές περιπτώσεις, γιατροί, μηχανικοί, αστυνομικοί, νοσηλευτές και άτομα που εργάζονται σε πανεπιστήμια θα ήταν συνδεδεμένοι με τη Χαμάς.

Στο Ιράκ, μια ευρέως διαδεδομένη πολιτική αποκλεισμού οδήγησε πολύ γρήγορα στην αναρχία και τη θρησκευτική βία. Η Γάζα διαφέρει σε πολλά σημεία. Ωστόσο, αυτό που λείπει από όλα αυτά είναι μια ουσιαστική διαδικασία συμφιλίωσης που θα δίνει σε όλους τους Παλαιστινίους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα πολιτικά δρώμενα. Είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι μια τέτοια συμφωνία θα ωφελήσει την παλαιστινιακή κοινωνία.

Η Χαμάς θα παραδώσει ακόμη τέσσερις νεκρούς ομήρους σήμερα

Η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι προτίθεται να παραδώσει ακόμη τέσσερις νεκρούς ομήρους στο Ισραήλ σήμερα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στη The Times of Israel διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή και δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος.

Η νέα αυτή παράδοση θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των νεκρών που έχουν επιστραφεί από τη Χαμάς σε 12, ενώ άλλοι 16 όμηροι φέρονται να παραμένουν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εντοπίσει όλες τις σορούς, καθώς ορισμένες βρίσκονται κάτω από ερείπια κτηρίων και σηράγγων που έχουν βομβαρδιστεί από τον ισραηλινό στρατό, ενώ άλλες βρίσκονται σε περιοχές που τελούν υπό ισραηλινό έλεγχο.

Το Ισραήλ απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως προσχήματα για καθυστέρηση, και σε απάντηση έχει περιορίσει την ανθρωπιστική βοήθεια, διατηρεί κλειστό το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο και απειλεί με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αν η τρομοκρατική οργάνωση δεν επιστρέψει άμεσα τις υπόλοιπες σορούς.