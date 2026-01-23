Γάζα: Το Ισραήλ θα κατασκευάσει επιπλέον πέρασμα «Ράφα 2» - Real.gr

Το Ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό (Kan) αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έχει οριστικοποιήσει τα σχέδιά του για τη λειτουργία του περάσματος Ράφα, υποδεικνύοντας ότι θα δημιουργήσει ένα επιπλέον πέρασμα, το «Ράφα 2», δίπλα στο υπάρχον, το οποίο θα λειτουργεί το ίδιο.

Ο Kan ανέφερε ότι το κύριο πέρασμα θα διαχειρίζεται η Αποστολή Συνοριακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM), με τη συμμετοχή προσωπικού από την Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η EUBAM είναι μια πολιτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη βελτίωση της διαχείρισης και της ασφάλειας των συνόρων τους. Θα υποστηρίζει τη διαχείριση των συνοριακών περασμάτων της Ράφα και θα συνεργάζεται με την Παλαιστινιακή Αρχή για τη διαχείριση των συνόρων.

Σύμφωνα με τον Kan, η ευρωπαϊκή αποστολή θα διαβιβάσει τον κατάλογο όσων εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, όπου θα ελεγχθεί από την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας (Shin Bet). Θα διεξαχθεί επίσης μια διαδικασία εξ αποστάσεως επαλήθευσης από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου και των ελέγχων ταυτότητας, χωρίς άμεση ισραηλινή παρουσία στο πέρασμα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε ότι αυτές οι ρυθμίσεις εμπίπτουν στη δεύτερη φάση των συμφωνιών, εν μέσω αντικρουόμενων πολιτικών δηλώσεων και της πραγματικότητας επί τόπου.

Πηγές των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία του περάσματος της Ράφα έχουν οριστικοποιηθεί, σε αντίθεση με τις δημόσιες ισραηλινές δηλώσεις. Το πέρασμα αναμένεται να ανοίξει εντός 48 ωρών από την επίσημη έγκριση, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με λεπτομέρειες, το κύριο πέρασμα θα λειτουργεί από την ομάδα της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με μέλη της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Παλαιστινιακής Αρχής. Οι λίστες όσων εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας θα μεταφερθούν από την ομάδα της ευρωπαϊκής αποστολής στην ισραηλινή πλευρά για έλεγχο ασφαλείας από την Shin Bet.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Kan επικαλέστηκε μια ανώτερη παλαιστινιακή πηγή η οποία δήλωσε ότι «ορισμένα μέλη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς που έφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας για ιατρική περίθαλψη ενδέχεται να μπορέσουν να επιστρέψουν μέσω του περάσματος, χωρίς το Ισραήλ να μπορεί να τους αποτρέψει», υποδεικνύοντας τα όρια της ισραηλινής εποπτείας εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Παράλληλα, το Γραφείο του Πρωθυπουργού, μέσω «πολιτικής πηγής», ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει την επόμενη εβδομάδα το ζήτημα του ανοίγματος του περάσματος, μαζί με το ζήτημα της ανάκτησης της σορού του τελευταίου Ισραηλινού στρατιώτη που κρατείται αιχμάλωτος στη Γάζα, του Ραν Γκόλι, τονίζοντας ότι «θα καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για την επιστροφή του».

Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε δήλωση του επικεφαλής της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης στη Γάζα, Αλί Σαάθ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, στην οποία δήλωσε ότι το πέρασμα θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Το σαουδαραβικό κανάλι Al-Sharq ανέφερε επίσης ότι η Αίγυπτος είχε ενημερώσει την τεχνοκρατική επιτροπή για το επικείμενο άνοιγμα του περάσματος και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πιέσει το Ισραήλ να επιταχύνει τη διαδικασία, επιτρέποντας στα μέλη της επιτροπής να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας και να ξεκινήσουν το έργο τους, με την ισραηλινή δέσμευση να ανοίξει το πέρασμα εντός ημερών.

Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη μετατόπιση του ζητήματος της Ράφα από το πεδίο της πολιτικής συζήτησης σε επιχειρησιακές ρυθμίσεις έτοιμες προς εφαρμογή, με ένα διπλό σύστημα παρακολούθησης που συνδυάζει τη διεθνή-παλαιστινιακή διοίκηση και τους απομακρυσμένους ισραηλινούς ελέγχους ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να συμβιβαστούν οι απαιτήσεις της ανθρωπιστικής κίνησης με τις παραμέτρους ασφαλείας.