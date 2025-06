Γάζα: Τουλάχιστον 21 νεκροί από ισραηλινά πυρά κοντά σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας - Real.gr

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 175 τραυματίστηκαν σήμερα Κυριακή στη Γάζα, ενώ κατευθύνονταν προς σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και μαρτυρίες αυτοπτών.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά πλήθους περίπου 1.000 μέτρα μακριά από το σημείο διανομής, το οποίο διαχειρίζεται ίδρυμα με την υποστήριξη του Ισραήλ. Το ίδρυμα ανέφερε πως η διανομή της βοήθειας πραγματοποιήθηκε «χωρίς επεισόδια», διαψεύδοντας πληροφορίες περί πυροβολισμών και χάους ενώ ο ισραηλινός στρατός δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη για το συμβάν.

Το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε το θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 175, χωρίς να διευκρινίζει από ποιον προήλθαν τα πυρά. Δημοσιογράφος του Associated Press κατέγραψε δεκάδες τραυματίες να λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο. Το νέο περιστατικό συνέβη σε κυκλικό κόμβο κοντά στο σημείο διανομής, σε περιοχή υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Israeli forces opened fire on those waiting for aid Sunday

21 Palestinians dead

175 injured

