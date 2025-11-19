Γάζα: Τουλάχιστον 22 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων - Real.gr

Quantcast
23:00, 19/11/2025
epa12533906 Makeshift shelters of Palestinian families seen among the ruins of a destroyed residential area in inorthern iGaza City, Gaza Strip, 18 November 2025, amid a ceasefire between Israel and Hamas. Following Israeli claims that Hamas violated the ceasefire, Prime Minister Netanyahu ordered military strikes on the Gaza Strip on 28 October. In response, Hamas announced it was postponing the planned handover of a recovered hostage's body, citing Israeli truce violations. EPA/MOHAMMED SABER

Αυτός είναι ο απολογισμός, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του θύλακα.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ενημέρωσε σήμερα πως τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τα ισραηλινά πλήγματα στην Πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 12 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και των γονιών τους, ανακοίνωσε η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία. Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ εμφανίστηκε σε βίντεο να δείχνει τα πτώματα τριών παιδιών τυλιγμένα σε σάβανα.

Ο Μπασάλ ανέφερε επίσης πως άλλοι δέκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην περιοχή της Χαν Γιούνις, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Χαμάς σε διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, εν είδει αντιποίνων για την επίθεση που δέχθηκαν στρατιώτες από παλαιστίνιους μαχητές.

