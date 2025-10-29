Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από τα νέα πλήγματα του Ισραήλ - Βανς: «Η εκεχειρία διατηρείται» - Real.gr

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τουλάχιστον 30 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, ενώ τα συνεργεία μας εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανασύρουν νεκρούς και τραυματίες από τα ερείπια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ, στο AFP.

Οι επιδρομές σημειώνονται παρά την ισχύουσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας και επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, απαντώντας με νέα κύματα αεροπορικών πληγμάτων τα τελευταία 24ωρα.

🚨 BREAKING: Israel has resumed attacks on Gaza, Al Jazeera reporters on the ground confirm. An airstrike hit an area behind Al-Shifa Hospital, triggering a massive explosion. Palestinian journalists are also reporting heavy tank fire and multiple blasts across Gaza. pic.twitter.com/E89HCdV3Xj — Drop Site (@DropSiteNews) October 28, 2025

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε απάντηση, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, σε επιθέσεις της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατιωτών στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ανέφερε επίσης δύο τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα κατά σκηνής που στέγαζε πρόσφυγες στην αλ-Ζαουάιντα, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο και μαρτυρίες, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τον περίβολο του νοσοκομείου αλ-Σίφα, στην δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο AFP ο διευθυντής του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διατηρείται παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και την ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

«Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», είπε ο Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος στη Γάζα επετέθη σε έναν (ισραηλινό) στρατιώτη. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη του προέδρου θα κρατήσει παρά ταύτα».

Κατζ: Η Χαμάς «θα πληρώσει πολλαπλά» για την επίθεση σε στρατεύματα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF. «Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.