Γάζα: Τουλάχιστον 57 νεκροί σε βομβαρδισμούς από τα ξημερώματα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα - Real.gr

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ξημερώματα σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πλήγματα, παρά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί στον θύλακα, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

«Ο απολογισμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 57 σήμερα, οι 40 εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας» ανέφερε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας διάσωσης που υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς.

Λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και της δυσκολίας πρόσβασης στον θύλακα, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.

