Γάζα: Τραμπ και Χαμάς ανακοίνωσαν το τέλος του πολέμου - «Πράσινο φως» και από το Ισραήλ - Real.gr

Το τέλος του πολέμου, ανακοίνωσε ο εξόριστος ηγέτης της Γάζας και επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, σε δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη (9/10), τονίζοντας ότι η οργάνωση έχει λάβει εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία.

«Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τους αδελφικούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά», είπε ο Χαλίλ αλ Χάγια.

Πρόσθεσε ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινή ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου.

Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα – Δευτέρα ή Τρίτη η επιστροφή των ομήρων

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι «τερματίσαμε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και, σε πολύ ευρύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη».

«Πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι όμηροι θα απελευθερωθούν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία, ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «βρίσκονται σε μέρη όπου δεν θα ήθελε κανείς να είναι».

«Αυτή θα είναι μια μέρα χαράς», προσθέτει, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να ταξιδέψει εκεί. «Θα πάμε στην Αίγυπτο, όπου θα υπογράψουμε», λέει, εξηγώντας ότι έχει ήδη γίνει μια υπογραφή εκ μέρους του, αλλά θα κάνουν μια «επίσημη υπογραφή».

Ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι συμφώνησε να μιλήσει στην Κνεσέτ και θα το πράξει εάν του ζητηθεί από τους αξιωματούχους εκεί.

«Μου ζήτησαν να μιλήσω στο Κνέσετ και… συμφώνησα να το κάνω, εάν το επιθυμούν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με το Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο.

Ακόμα ρωτήθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρει η Ουάσιγκτον για τη Γάζα, ωστόσο απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.

Είπε ότι θα συνεργαστεί με πολύ πλούσιες χώρες για να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ζωής για τον κόσμο εκεί.

Σε σχέση με τον αφοπλισμό της Χαμάς και της στάσης του Ισραήλ, είπε «θα υπάρξει αφοπλισμός, θα υπάρξουν αποσύρσεις, θα συμβούν πολλά πράγματα».

«Πιστεύω ότι θα συμβεί και πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά πρέπει να πάρουμε πίσω τους ομήρους μας. Και δεν θα το κάνουμε στο τέλος. Θα το κάνουμε στην αρχή», συνέχισε, εξηγώντας τη σειρά του σχεδίου.

«Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να ζήσεις στη Γάζα», είπε ακόμα.

Σε νεότερες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή κάποια στιγμή την Κυριακή.

Ακόμα δήλωσε ότι κανείς στη Γάζα δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την περιοχή στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου.

«Κανείς δεν θα αναγκαστεί να φύγει. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο. Είναι ένα εξαιρετικό ειρηνευτικό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο που υποστηρίχθηκε από όλους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση των όλων των ομήρων

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Βάσει της συμφωνίας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν σε νέες γραμμές εντός της Γάζας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη 72ωρης περιόδου κατά την οποία η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής προεδρίας.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος συζήτησε με τους απεσταλμένους το πλαίσιο της συμφωνίας που ηγήθηκαν και διαπραγματεύτηκαν για να εξασφαλίσουν την επιστροφή των ομήρων και να τερματίσουν τον πόλεμο με τη Χαμάς», ανέφερε η προεδρία σε δήλωσή της.

Μάλιστα μετά τη συναντήσεις που είχαν συμμετείχαν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Μάλιστα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, δημοσίευσε και σχετικές φωτογραφίες με την παρουσία των δύο Αμερικανών αξιωματούχων.

Διέρρευσε το έγγραφο της συμφωνίας – Τι προβλέπει

Διέρρευσε το έγγραφο της συμφωνίας που υπογράφηκε στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το έγγραφο που δημοσίευσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ΚΑΝ, με τίτλο «Βήματα εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου Τραμπ» για ένα «ολοκληρωτικό τέλος του πολέμου στη Γάζα», περιγράφει λεπτομερώς τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με πρώτο την ανακοίνωση του Αμερικανού ηγέτη για «το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ότι τα μέρη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό».

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title “Comprehensive End to the Gaza War” – including the signature of the mediators. More details of my story – at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q — Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Το δεύτερο βήμα ορίζει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης», η οποία συνεδριάζει επί του παρόντος για να ψηφίσει τη συμφωνία, «με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να σταματούν, συμπεριλαμβανομένων συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών και των βομβαρδισμών του πυροβολικού».

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 72 ωρών, η αεροπορική επιτήρηση θα ανασταλεί πάνω από τις περιοχές από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι δυνάμεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF)», προσθέτει το δεύτερο βήμα.

Το τρίτο βήμα απαιτεί την «άμεση έναρξη της πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «ο IDF θα αποσυρθούν στις γραμμές που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με τον χάρτη που επισυνάπτεται στο παρόν, και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Ο IDF δεν θα επιστρέψουν στις περιοχές από τις οποίες έχει αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία», προσθέτει.

Στο πέμπτο βήμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν».

Παρόλο που αναφέρεται ότι όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του 72ωρου διαστήματος, μία από τις υποπαραγράφους του πέμπτου βήματος απαιτεί «τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών… σχετικά με τυχόν νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή τα λείψανα των κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι τα λείψανα όλων των ομήρων θα εκταφούν πλήρως και με ασφάλεια και θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

Η επόμενη υποπαράγραφος ορίζει ότι «καθώς η Χαμάς απελευθερώνει όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τους συνημμένους καταλόγους», ακολουθούμενη από μια άλλη υποπαράγραφο που δηλώνει ότι «η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα γίνει σύμφωνα με τον μηχανισμό που συμφωνήθηκε μέσω των μεσολαβητών και μέσω της ΔΕΕΣ χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Το τελευταίο βήμα που αναφέρεται είναι ότι «θα συσταθεί μια ειδική ομάδα από εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και άλλων χωρών που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».

Καταψηφίζει τη συμφωνία και απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ

Ωστόσο ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανάρτησή του στο Χ, γνωστοποίησε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία και μάλιστα απειλεί τον Μπενιαμίν Νετναιάχου ότι εάν δεν διαλυθεί η Χαμάς, θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Οι καρδιές μας είναι γεμάτες χαρά, ευτυχία και ενθουσιασμό που όλοι οι απαχθέντες αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, οι ζωντανοί στις οικογένειές τους και για αποκατάσταση, και οι νεκροί στην ταφή. Ωστόσο, παράλληλα με αυτή τη χαρά, απαγορεύεται απολύτως να αγνοήσουμε το ζήτημα του τιμήματος: την απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που αναμένεται να αποφυλακιστούν. Αυτό είναι ένα αβάσταχτο τίμημα. Πρόκειται για τρομοκράτες που η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύει ότι θα επιστρέψουν για να ασχοληθούν με την τρομοκρατία και την τέχνη τους να δολοφονούν Εβραίους. Συνεπώς, υπό το πρίσμα αυτού, εγώ και οι υπουργοί του Ότζμα Γιεχουντίτ δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε τα χέρια μας υπέρ μιας συμφωνίας που θα απελευθερώσει αυτούς τους δολοφονικούς τρομοκράτες και θα αντιταχθούμε σε αυτήν στην κυβέρνηση», ανέφερε αρχικά.

«Παράλληλα με την είδηση ​​της απελευθέρωσης όλων των ομήρων μας, δεν ξεχνάμε τον κεντρικό στόχο του πολέμου που ορίστηκε στην αρχή του: να διασφαλιστεί ότι αυτή η καταστροφή δεν θα επαναληφθεί – με την αποδόμηση του καθεστώτος της Χαμάς. Στις συνομιλίες που έλαβαν χώρα μεταξύ εμού και του πρωθυπουργού τις τελευταίες ημέρες, ξεκαθάρισα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση που θα επιτρέψει τη συνέχιση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα. Αυτή είναι μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί απέναντί ​​μου ότι αυτό θα συμβεί. Είπα στον πρωθυπουργό, και το λέω και σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ: δεν θα δώσω λαβή σε καμία περίπτωση απάτης. Εάν η κυβέρνηση της Χαμάς δεν διαλυθεί ή εάν μας πουν μόνο ότι διαλυθεί, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετικό πρόσχημα, το Ότζμα Γιεχουντίτ θα διαλύσει την κυβέρνηση», προσέθεσε.

Σε αντίθεση με τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, ο οποίος είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας, ο Μπεν Γκβίρ δεν έχει δηλώσει δημοσίως πώς θα ψηφίσει.

Μάλιστα η απαίτηση του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας να ασκήσει βέτο στην αποφυλάκιση συγκεκριμένων Παλαιστινίων κρατουμένων για λόγους ασφαλείας, ήταν ο λόγος για την καθυστέρηση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία για περισσότερες από τρεις ώρες.

Αμπάς: Ελπίζουμε ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα θα υπερισχύσουν

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σε – εξαιρετικά σπάνια – συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό ότι επιθυμεί «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

«Αυτό που έγινε σήμερα είναι ιστορική στιγμή», είπε ο κ. Αμπάς στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες Πέμπτη στο Κανάλι 12 στη Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζαμε και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στην αιματοχυσία που μαίνεται στη χώρα μας, είτε πρόκειται για τη Γάζα, είτε τη Δυτική Όχθη ή την ανατολική Ιερουσαλήμ», συνέχισε. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτή η αιματοχυσία έλαβε τέλος. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα μείνουν έτσι, κι ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα θα υπερισχύσουν (στη σχέση) ανάμεσα σε εμάς και το Ισραήλ».

Συνεχίζεται η επίθεση στη Γάζα

Παράλληλα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, καθώς η υπηρεσία πολιτικής άμυνας του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε ότι περισσότεροι από 40 Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια ενός κτηρίου που δέχτηκε επίθεση στη συνοικία αλ-Σάμπρα.

Δύο γυναίκες διασώθηκαν μετά την επίθεση, σύμφωνα με την υπηρεσία, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται «υπό εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες».

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, WaFA ανέφερε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επίθεση.

Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα σήμερα σε 29, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, παρά τις εξελίξεις στην εκεχειρία.

Η Χαμάς καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση, αναφέροντας ότι προκάλεσε το θάνατο και τον τραυματισμό περισσότερων από 70 αμάχων, οι περισσότεροι από τους οποίους παραμένουν κάτω από τα ερείπια.

Η «απαίσια σφαγή… αποτελεί ένα ακόμη βίαιο έγκλημα», ανέφερε η Χαμάς σε δήλωση που δημοσίευσε στο Telegram, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Νετανιάχου ότι επιδιώκει να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Οι συστηματικές σφαγές και τα εγκλήματα που διαπράττει η κατοχή εναντίον ανυπεράσπιστων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων, αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο αυτής της μισητής, αιμοδιψούς οντότητας και την επιμονή της φασιστικής κυβέρνησής της να συνεχίσει τη γενοκτονία μέχρι την τελευταία στιγμή», ανέφερε η Χαμάς.

Κατά την ίδια δήλωση, η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές και την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβουν άμεσα για να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων.

Διαπραγματεύσεις για τις λίστες των κρατουμένων

Σύμφωνα με ένα προσχέδιο της συμφωνίας που επικαλείται το ισραηλινό Κανάλι 12, περιλαμβάνει την επιστροφή 20 ζωντανών ομήρων και των σορών 28 άλλων.

Το γεγονός ότι περιλαμβάνονται 28 νεκροί υποδηλώνει τον θάνατο δύο ομήρων για τους οποίους το Ισραήλ είχε προηγουμένως εκφράσει «βαθιά ανησυχία», αλλά δεν είχε ανακοινώσει τον θάνατό τους.

Μάλιστα οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τα ονόματα που περιλαμβάνονται στις λίστες ανταλλαγής συνεχίζονται, καθώς το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποφυλακίσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα και μάλιστα πηγές προσκείμενες στον Μπαργούτι αναφέρουν ότι ο γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου αφαίρεσε μονομερώς το όνομά του από τη λίστα ανταλλαγής Παλαιστίνιων κρατουμένων με τους Ισραηλινούς ομήρους.

Πηγή κοντά στον εξέχοντα Παλαιστίνιο κρατούμενο και την οικογένειά του που μίλησε στο Middle East Eye, ανέφερε ότι το βράδυ της Τετάρτης (8/10) οι μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, υπέγραψαν έναν κατάλογο κρατουμένων που περιελάβανε το όνομα του Μπαργούτι.

Ωστόσο, την Πέμπτη, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης δεν θα περιλαμβάνεται στις τρέχουσες λίστες.

«Μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν θα είναι μέρος αυτής της αποφυλάκισης», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την προσκείμενη στην οικογένεια Μπαργούτι πηγή, το όνομά του φέρεται να έχει αφαιρεθεί μονομερώς από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Αχμέντ Σααντάτ, ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Χασάν Σαλάμα, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, και ο Αμπνοτυλάχ Μπαργούτι, ηγέτης της Χαμάς που δεν έχει σχέση με τον συνεπώνυμό του Μαρουάν, επίσης αφαιρέθηκαν από τη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye.

Οι διαπραγματευτές πιέζουν για την επαναφορά των ονομάτων τους στη λίστα.

ΟΗΕ: Σχέδιο 60 ημερών για τη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, Τομ Φλέτσερ, παρουσίασε σήμερα ένα αναλυτικό σχέδιο 60 ημερών για την ανθρωπιστική ανταπόκριση στη Γάζα, με φόντο την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Φλέτσερ μίλησε για «μια ημέρα ελπίδας και ευκαιρίας», υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο Τραμπ «πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων ζωών». Παρουσίασε δέσμη μέτρων που περιλαμβάνουν παροχή τροφίμων σε 2,1 εκατ. ανθρώπους, αποκατάσταση του κατεστραμμένου συστήματος υγείας, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση για 1,4 εκατ. κατοίκους, καθώς και μαζική εκστρατεία παροχής καταφυγίων ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, έθεσε δέκα προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιχείρησης, όπως την είσοδο καυσίμων και αερίου, τη λειτουργία πολλαπλών διαδρόμων βοήθειας, την προστασία των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και την πλήρη χρηματοδότηση του σχεδίου, τονίζοντας ότι μόλις το 28% του ποσού των 4 δισεκ. δολαρίων του «Flash Appeal 2025» έχει εξασφαλιστεί.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Φλέτσερ επιβεβαίωσε πως ο ΟΗΕ, η UNRWA και οι ΜΚΟ έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για να υλοποιήσουν τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι «ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να αρθεί» ώστε να εξασφαλιστεί ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση.

Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να επισκεφθεί προσωπικά τη Γάζα, ενώ δήλωσε ότι ο ΟΗΕ διατηρεί συνεχή διάλογο με τις ισραηλινές αρχές για την ασφαλή και ταχεία διέλευση βοήθειας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν Ισραήλ και Χαμάς έχουν υπογράψει ώστε ο ΟΗΕ να ηγηθεί της μεγάλης ανθρωπιστικής επιχείρησης στη Γάζα ο κ. Φλέτσερ απάντησε ότι το σχέδιο 20 σημείων «περιλαμβάνει εξαιρετική αναφορά στον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ στη διαχείριση της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης, και αυτό μας καθοδηγεί. Όλη η “οικογένεια του ΟΗΕ” κινητοποιείται για να ανταποκριθεί. Η UNRWA είναι αναντικατάστατη, και παράλληλα στηριζόμαστε στους εταίρους ΜΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα. Η σωτηρία ζωών σε τέτοια κλίμακα απαιτεί μαζική συλλογική προσπάθεια».

Ο κ. Φλέτσερ τόνισε ότι «όσον αφορά εκείνους που θα επιδιώξουν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία, είναι γνωστό πως ακραία στοιχεία και από τις δύο πλευρές στο παρελθόν προσπάθησαν να εμποδίσουν την απελευθέρωση ομήρων ή την είσοδο βοήθειας. Ελπίζω ότι η ευρεία διεθνής στήριξη στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ και η σθεναρή δέσμευση των υπουργών Εξωτερικών θα περιθωριοποιήσουν αυτές τις φωνές».

«Έχουμε την εμπειρία, τη βούληση και την υποχρέωση να σώσουμε ζωές σε μεγάλη κλίμακα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «για όσους έχασαν τα πάντα και για όσους εργάστηκαν για να σώσουν άλλους, πρέπει να ενεργήσουμε και θα το κάνουμε».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera, Times of Israel, Reuters, AFP, DPA, Associated Press