Γάζα: Τριάντα ένας νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Real.gr

Ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν σήμερα και άλλα κτίρια κατοικιών στην Πόλη της Γάζας σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστινίους και προκαλώντας τη φυγή πολλών άλλων, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας, καθώς τα ισραηλινά άρματα μάχης συνεχίζουν τη διείσδυσή τους στην πυκνοκατοικημένη πόλη.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, το Ισραήλ περιγράφει την Πόλη της Γάζας ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς και οι ένοπλες δυνάμεις κατεδαφίζουν ολόκληρα οικιστικά τετράγωνα, για τα οποία λένε πως χρησιμοποιούνται από την ισλαμιστική οργάνωση, στο πλαίσιο της χερσαίας επίθεσης που εξαπέλυσαν εναντίον της πόλης αυτό το μήνα.

Μια έγκυος και τα δύο παιδιά της ήταν μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν σήμερα, δήλωσαν γιατροί. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τους θανάτους αυτούς και εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει πως οι δυνάμεις του σκότωσαν «πολυάριθμούς» μαχητές.

Συγγενείς ερευνούσαν σήμερα τα ερείπια μιας από τις πολυκατοικίες που επλήγησαν στην Πόλη της Γάζας προσπαθώντας να διασώσουν τα υπάρχοντά τους.

«Η μητέρα, το αγόρι, το κορίτσι, και το μωρό στην κοιλιά της μητέρας – τους βρήκαμε όλους νεκρούς», είπε ο Μοσάλαμ Αλ-Χαντάντ, ο πεθερός της νεκρής γυναίκας, λέγοντας πως ο γιός του τραυματίσθηκε σοβαρά από το πλήγμα. «Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Τον πήγαμε στο νοσοκομείο και τον ακρωτηρίασαν στο πόδι», είπε ο Χαντάντ στο Ρόιτερς.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι τις τελευταίες ημέρες οι δυνάμεις του έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους στην Πόλη της Γάζας, έχουν σκοτώσει 30 μαχητές και έχουν εντοπίσει όπλα.

Σήμερα αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ισραηλινά άρματα μάχης προχωρούν προς δυσμάς μέσω του νοτιοανατολικού προαστίου Τελ Αλ-Χάουα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Χαμάς το αμφισβητεί λέγοντας πως έχουν αναχωρήσει λιγότεροι από 300.000 και πως περίπου 900.000 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη.

Στο νότιο Ισραήλ ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού όταν μαχητές από τη Γάζα εκτόξευσαν δύο ρουκέτες, η μία από τις οποίες αναχαιτίσθηκε και η άλλη έπεσε σε χωράφι, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η επίθεση εναντίον της πόλης της Γάζας έχει προκαλέσει την ανησυχία των οικογενειών των ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα. Είκοσι απ’ αυτούς τους 48 ομήρους πιστεύεται πως εξακολουθούν να είναι ζωντανοί.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ έξω από την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ ζητώντας του να κάνει μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο και θα επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων.

«Κατηγορώ τον πρωθυπουργό ότι επί δύο χρόνια μας οδηγεί σ’ ένα αδιέξοδο, προς ένα πόλεμο χωρίς τέλος και έχει εγκαταλείψει τους αγαπημένους μας. Γιατί;», είπε ο Μισέλ Ιλούζ, ο γιος του οποίου, ο Γκι, είχε απαχθεί από ένα μουσικό φεστιβάλ κατά την επίθεση της Χαμάς που έδωσε το έναυσμα για τον πόλεμο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters