Γάζα: 104 νεκροί και τουλάχιστον 700 τραυματίες από ισραηλινά πυρά σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας - Βίντεο

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για βομβαρδισμούς σε αυτή την τοποθεσία. Ο στρατός δήλωσε στη συνέχεια ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς σπρώχθηκαν και ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστικές προμήθειες από τα φορτηγά όταν αυτά έφθασαν στη βόρεια Γάζα.

???????? Aid was dropped into Gaza and witnesses say Israel opened fire at them while they were going to get it.

"At least 104 Palestinians killed and 760 wounded" according to Al Jazeera.

Massacre.

Crimes against humanity don't get clearer than this.