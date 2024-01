Γάζα: 24 νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες σε 24 ώρες - Διώροφο κτίριο κατέρρευσε πάνω τους

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε στους δημοσιογράφους πως 21 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μια έκρηξη. Πρόσθεσε πως μαχητές εκτόξευσαν αυτοπροωθούμενες βομβίδες εναντίον ενός άρματος μάχης και ταυτόχρονα έκρηξη σημειώθηκε σε δύο κτίρια στα οποία δυνάμεις είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά για να τα καταστρέψουν. Τα κτίρια κατέρρευσαν ενώ ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονταν μέσα σ' αυτά.

«Εξακολουθούμε να μελετάμε και να ερευνάμε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και τα αίτια της έκρηξης», δήλωσε. Νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μια χωριστή επίθεση στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς ισραηλινές δυνάμεις εισχώρησαν βαθύτερα στο δυτικό Χαν Γιούνις στη Γάζα, με αεροπορικούς, θαλάσσιους και χερσαίους βομβαρδισμούς. Πραγματοποίησαν επίσης έφοδο σ' ένα νοσοκομείο και συνέλαβαν ιατρικό προσωπικό, δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας Ασράφ αλ Κίντρα.

Δεν υπήρξε καμιά ανακοίνωση από το Ισράηλ για την κατάσταση στο νοσοκομείο και το γραφείο του στρατιωτικού εκπροσώπου δεν θέλησε να σχολιάσει.

Ο Κίντρα δήλωσε πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Χαν Γιούνις, ενώ η πολιορκία ιατρικών εγκαταστάσεων σημαίνει ότι οι διασώστες δεν μπορούν να φθάσουν σε δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν το Ισραήλ να προστατεύσει τους αθώους Παλαιστινίους και το ιατρικό προσωπικό.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί, αλλά πρόσθεσε: «Περιμένουμε απ' αυτούς να το πράξουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσουν τους αθώους ανθρώπους στα νοσοκομεία, το ιατρικό προσωπικό και επίσης τους ασθενείς, όσο το δυνατόν περισσότερο».

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως μαχητές της Χαμάς δρουν μέσα σε νοσοκομεία και γύρω απ' αυτά, κάτι που η Χαμάς και το ιατρικό προσωπικό αρνούνται.

