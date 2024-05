Γάζα: Αδιάξοδο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός - Ανυποχώρητη στάση κρατούν Νετανιάχου-Χανίγια

Ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ είναι πρόθυμο να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατάει η Χαμάς, ο αριθμός των οποίων πιστεύεται πως υπερβαίνει τους 130.

«Όμως ενώ το Ισραήλ έχει δείξει προθυμία, η Χαμάς παραμένει οχυρωμένη στις ακραίες θέσεις της, η πρώτη από τις οποίες [είναι] η απαίτηση να αποσύρουμε όλες τις δυνάμεις μας από τη Λωρίδα της Γάζας, να τελειώσει ο πόλεμος και να αφεθεί η Χαμάς στην εξουσία», είπε ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να το αποδεχθεί αυτό».

«Η Χαμάς θα έχει την ικανότητα να επιτύχει την υπόσχεσή της να διενεργήσει ξανά και ξανά τις σφαγές της, τους βιασμούς και τις απαγωγές», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel cannot accept Hamas demands for an end to the war.

Hamas says it is still keen on reaching a comprehensive ceasefire.

