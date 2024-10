Γάζα: Αποστολή του ΠΟΥ και της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου παρέδωσαν εφόδια σε δύο νοσοκομεία

Ο Τέντρος διευκρίνισε ότι οι οδηγοί των φορτηγών υποβλήθηκαν σε ταπεινωτική συμπεριφορά και κρατήθηκαν για ένα διάστημα σε σημείο ελέγχου, «κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο».

Ο ΠΟΥ καταγγέλλει τακτικά τα εμπόδια που εγείρουν οι ισραηλινές αρχές στις αποστολές ανεφοδιασμού και απομάκρυνσης ασθενών από νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας. Το επανέλαβε την Παρασκευή στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη με θέμα συγκεκριμένα αυτή την αποστολή διάσωσης προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

.@WHO and partners finally managed to reach Kamal Adwan and Al-Sahaba hospitals yesterday after 9 attempts this past week:

- 13 critical patients from Kamal Adwan hospital were transferred to Al-Shifa hospital. The hospital is overwhelmed and still serving around 60 in-patients… pic.twitter.com/jSmdC93dtP