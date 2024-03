Γάζα: Βασανιστήρια σε γιατρούς από τον ισραηλινό στρατό - Σοκαριστικό βίντεο

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, οι Ισραηλινοί τους εξευτέλισαν, τους χτύπησαν, τους περιέλουσαν με κρύο νερό και τους ανάγκασαν να γονατίζουν σε άβολη στάση για ώρες. Είπαν ότι παρέμειναν υπό κράτηση για μέρες πριν αφεθούν ελεύθεροι.

Πλάνα που τραβήχτηκαν κρυφά στο νοσοκομείο στις 16 Φεβρουαρίου, την ημέρα που συνελήφθησαν οι γιατροί, δόθηκαν στο BBC.

Εκεί, φαίνονται μια σειρά από γυμνούς άνδρες με το εσώρουχό τους μπροστά από το κτήριο επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, γονατιστοί με τα χέρια πίσω από το κεφάλι τους. Ιατρικές ρόμπες βρίσκονται μπροστά σε μερικούς από αυτούς.

