Γάζα: Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε ένα σχολείο όπου φιλοξενούνται εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία «έπληξε έναν αριθμό τρομοκρατών που δρούσαν στη ζώνη του σχολικού κτιρίου Αμπού Αραμπάν της UNRWA στη Νουσεϊράτ». Σύμφωνα μα αυτήν την πηγή, το κτίριο χρησίμευε ως βάση για «επιθέσεις» εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι τα θύματα, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά, μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Το υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία δεν ήταν σε θέση να δώσουν κάποιον ακριβή απολογισμό. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς κατήγγειλε μια «αποτρόπαια σφαγή».

Την περασμένη εβδομάδα τέσσερα σχολεία που φιλοξενούν εκτοπισμένους έγιναν στόχος ισραηλινών πληγμάτων, με πολλούς νεκρούς.

Israel’s genocide in Gaza will go down as one of the greatest crimes of the 21st century

"Human remains, all of them children, are scattered everywhere."

Heartbreaking scenes at the UNRWA school in the Al-Nuseirat refugee camp

Israel bombed tents housing displaced Palestinians… pic.twitter.com/twQOkQEfgb