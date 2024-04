Γάζα: Η στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς μαθαίνει ότι σκοτώθηκαν οι τρεις γιοι του και τα τέσσερα εγγόνια του - ΒΙΝΤΕΟ

«Ευχαριστώ τον Θεό για την τιμή που μας έκανε να γίνουν μάρτυρες οι τρεις γιοι μου και ορισμένα από τα εγγόνια μου», δήλωσε ο κ. Χανίγια, ο οποίος έχει την έδρα του στη Ντόχα, στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ. «Ο εχθρός έβαλε στο στόχαστρο όχημα στο οποίο επέβαιναν».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή εναντίον των τριών γιων του κ. Χανίγια, που περιέγραψε ως μέλη του στρατιωτικού βραχίονα «της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Η εξέλιξη καταγράφτηκε την ώρα που οι μεσολαβητές, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, περιμένουν την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην πρόταση που του υπέβαλαν για να κηρυχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που θα συνοδευτεί από την ανταλλαγή ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Η στιγμή που ενημερώνεται ο Χανίγια:

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.

The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh's three sons - claiming they were terrorists. https://t.co/kZbq4EJuSOpic.twitter.com/6snh5yTrrp