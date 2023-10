Γάζα: Καταδικάζει τον βομβαρδισμό στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Σε ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο αναφέρει ότι η στόχευση των εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους, μαζί με τα καταφύγια που παρέχουν για την προστασία αθώων πολιτών, ιδιαίτερα παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε κατοικημένες περιοχές τις τελευταίες δεκατρείς ημέρες, συνιστά έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοήσει.

Το Πατριαρχείο προσθέτει ότι δεν θα εγκαταλείψει το θρησκευτικό και ανθρωπιστικό του καθήκον, που έχει τις ρίζες του στις χριστιανικές του αξίες, να παρέχει όλα όσα είναι απαραίτητα σε περιόδους πολέμου και ειρήνης.

Στόχος «ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής» έγινε το βράδυ της Πέμπτης ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

War in Israel: The Greek Orthodox church in Gaza - oldest active church in the city of Agios Porphyrios - 1150 AD was bombed #Greeks#IsraelAttackpic.twitter.com/m7npt7SpNm