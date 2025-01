Γάζα: Καθυστερεί η εκεχειρία - Η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερώσει - Νέα ισραηλινά πλήγματα

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον περιοχών στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσαν κάτοικοι. Σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι έπληξαν "στόχους τρομοκρατών" στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ, σύμφωνα με Παλαιστίνιους γιατρούς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Σε σύντομο τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Χαγκάρι επεσήμανε ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ διέταξε τον στρατό να καθυστερήσει την εφαρμογή της εκεχειρίας.

"The ceasefire is in doubt. It is looking very shaky this morning. We've already now passed the moment when it should have come into force."

Sky's @AliBunkallSKY has this update as smoke rises over Gaza.

Latest: https://t.co/PxTKOTcste

?? Sky 501 / YouTube pic.twitter.com/M4mtrmnM2y