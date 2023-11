Γάζα: Καύσιμα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα ανακοινώνει η Ερυθρά Ημισέληνος –Ύστατη προσπάθεια να σωθούν τα νεογνά

Δραματική η κατάσταση στο νοσοκομείο

Από μια κλωστή κρέμονται οι ζωές 36 νεογνών στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό που ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει σαφής μηχανισμός μετακίνησής τους παρά μια προσπάθεια του Ισραήλ να παράσχει θερμοκοιτίδες για μια εκκένωση.

Τρία από τα 39, βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα έχουν ήδη πεθάνει αφότου το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας ξέμεινε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από καύσιμα που τροφοδοτούν τις γεννήτριες οι οποίες διατηρούσαν σε λειτουργία τις θερμοκοιτίδες.

Τα 36 νεογνά, που ζυγίζουν λιγότερο από 1,5 κιλό και ορισμένα μόλις 700 με 800 γραμμάρια, είναι τοποθετημένα τώρα το ένα δίπλα στο άλλο σε κανονικά κρεβάτια, εκτεθειμένα στις μολύνσεις και χωρίς οποιεσδήποτε μεμονωμένες προσαρμογές σε επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας, όπως ανέφερε το προσωπικό.

Ο IDF ανήρτησε επίσης ένα βίντεο που δείχνει τη Σάνι Σάσον, εκπρόσωπο του γραφείου συνδέσμου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που ασχολείται με παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις, να στέκεται μπροστά από θερμοκοιτίδες και να λέει πως έχει γίνει επίσημη προσφορά βοήθειας.

