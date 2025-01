Γάζα: Μια από τις ομήρους που αφέθηκαν σήμερα ελεύθερες ευχαριστεί τους Ισραηλινούς για την υποστήριξή τους

"Σας αγαπώ, όλους εσάς πολίτες του Κράτους του Ισραήλ που υποστηρίξατε τις οικογένειές μας και τις παρηγορήσατε, και εσάς τους στρατιώτες των IDF (σ.τ.σ: Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ) που κάνατε τα πάντα για εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ όλους", είπε η νεαρή γυναίκα σχηματίζοντας μια καρδιά με τα χέρια της μετά την επανένωση με τους γονείς της σε μια ειδική στρατιωτική εγκατάσταση.

After so much pain and uncertainty, Liri Albag is finally back in the arms of her family. A reunion filled with love, strength, and hope for brighter days ahead. Welcome home, Liri. ???? pic.twitter.com/oZ9mj60BPB