Γάζα: Νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός κατέθεσαν οι ΗΠΑ - Αρνείται τους όρους η Χαμάς

Οι μεσολαβήτριες τρεις χώρες εκτίμησαν ότι οι δύο ημέρες συνομιλιών στη Ντόχα ήταν «εποικοδομητικές» και διεξήχθησαν σε «θετική ατμόσφαιρα».

Σήμερα, η Ουάσινγκτον υπέβαλε νέα συμβιβαστική πρόταση, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και του Κατάρ, προκειμένου να «καλυφθούν τα κενά που απομένουν» με τρόπο που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή μιας συμφωνίας από το Ισραήλ και τη Χαμάς.

Αυτή η αμερικανική πρόταση βασίζεται σε έναν οδικό χάρτη που παρουσίασε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου, και προβλέπει τρεις φάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κυβερνήσεών μας πρόκειται να συναντηθούν στο Κάιρο πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», υπογραμμίζεται στο ανακοινωθέν.

«Ο δρόμος έχει πλέον ανοίξει για ένα τέτοιο αποτέλεσμα προκειμένου να σωθούν ζωές, να ανακουφιστεί ο πληθυσμός της Γάζας και να μειωθούν οι περιφερειακές εντάσεις», τόνισαν οι τρεις χώρες.

Παρόλα αυτά η Χαμάς φαίνεται να απορρίπτει τους νέους όρους. Οι «νέοι» ισραηλινοί όροι περιλαμβάνουν διατήρηση δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους του ισλαμιστικού κινήματος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν θα δεχθούμε τίποτα λιγότερο από μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, μια πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των εκτοπισμένων, μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων για κρατούμενους», πρόσθεσε.

