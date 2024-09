Γάζα: Ο πόλεμος εισέρχεται σήμερα στον 12ο μήνα του

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε το Ισραήλ δεσμεύθηκε να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, που έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα, έχουν στοιχίσει ως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 40.939 ανθρώπους, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Ο ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Τουλάχιστον 61 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, διευκρίνισε το παλαιστινιακό υπουργείο, ενώ πρόσθεσε ότι 94.616 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την αρχή του πολέμου.

