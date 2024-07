Γάζα: Ο θάνατος της μικρής Χιντ Ρατζάμπ ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου

«Η δολοφονία της Χιντ Ρατζάμπ, ηλικίας 5 ετών, της οικογένειάς της και δύο διασωστών ενός ασθενοφόρου, θα μπορούσε να συνιστά ένα έγκλημα πολέμου», υπογραμμίζει ένα δελτίο τύπου αυτών των ειδικών, που κρίνουν «απαράδεκτο» τον ισραηλινό ισχυρισμό βάσει του οποίου κανείς στρατιώτης του δεν βρισκόταν σε κοντινή απόσταση τη στιγμή του περιστατικού.

A cartoon film documents the last minutes of Hind Rajab's life before an Israeli tank fired 335 bullets at the 6-year-old Palestinian child.#Hind#HindRajabpic.twitter.com/zv9SsK3DM3