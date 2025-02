Γάζα: Οι IDF λένε ότι χτύπησαν όχημα που παραβίαζε την εκεχειρία - Αναφορές για 4 τραυματίες

Γιατροί ανέφεραν αργότερα στο Reuters πως ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός οχήματος στον παράκτιο δρόμο δυτικά του καταυλισμού Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων Παλαιστινίων.

IDF attacked a car in #Gaza City in the northern Strip. pic.twitter.com/a9OFmJ8SY0