Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν στην επόμενη φάση του πολέμου - Νέο μήνυμα στους αμάχους να μετακινηθούν νότια

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No

«Βασικός μας στόχος η διασφάλιση της ύπαρξης του Ισραήλ και η απόλυτη ήττα του εγκληματικού εχθρού» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου.

Ο πόλεμος αυτός θα είναι δύσκολος και μακρύς, προειδοποίησε ο Νετανιάχου, ενώ χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους κατηγορούν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.

«Χθες, τα στρατεύματά μας εισήλθαν στη Γάζα» πρόσθεσε. «Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ένα κράτος αντιμετωπίζει δύο επιλογές: την ύπαρξη ή τον θάνατο» συμπλήρωσε ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει αναπάντητες τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς. «Το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις απώλειες αμάχων» υπογράμμισε ο Νετανιάχου ενώ ευχαρίστησε τη Δύση που στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

«Θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε... αυτή είναι η αποστολή της ζωής μας» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε γνωστό τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου ξεπέρασαν πλέον τους 8.000.

«Ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης ξεπερνά τους 8.000, οι μισοί εκ των οποίων είναι παιδιά», ενημέρωσε το υπουργείο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων, που είχε δημοσιοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου, έκανε λόγο για 7.703 νεκρούς.

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.

As part of the operation IDF soldiers:

??Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0