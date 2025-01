Γάζα: Οι υπηρεσίες διάσωσης κάνουν λόγο για 23 νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα - BINTEO

«Οι διασώστες αναζητούν πέντε ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ. «Εργάζονται με γυμνά χέρια, καθώς δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό».

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, σε άλλους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας

«Η (ισραηλινή) κατοχή χρησιμοποιεί το ψευδές πρόσχημα της παρουσίας μαχητών για να πραγματοποιεί σφοδρά αεροπορικά πλήγματα εναντίον κατοικιών που φιλοξενούν δεκάδες εκτοπισμένους ανθρώπους», κατήγγειλε ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Israeli troops from the 90th-death-battalion blow up Palestinian family homes in the already exterminated town of Beit Hanoun in north Gaza pic.twitter.com/wPwuCsSdXY