Γάζα: Ολοκληρώθηκε η τέταρτη ανταλλαγή ομήρων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αποφυλάκισε 182 Παλαιστινίους και έναν Αιγύπτιο, σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστινίων Φυλακισμένων: 150 μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη λωρίδα της Γάζας, 25 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και οκτώ, μεταξύ των οποίων ο Αιγύπτιος, απελάθηκαν στην Αίγυπτο.

Πολυάριθμα μέλη του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς οργάνωσαν στη Γάζα τελετές απελευθέρωσης που διεξήχθησαν με ηρεμία, μετά το χάος που είχε επικρατήσει κατά την προηγούμενη απελευθέρωση ομήρων την Πέμπτη.

Η σημερινή ανταλλαγή είναι η τέταρτη από την έναρξη της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Στη Χαν Γιούνις, ο 54χρονος Οφέρ Καλντερόν απελευθερώθηκε πριν από τον 35χρονο Γιάρντεν Μπίμπας. Πλαισιωμένοι από ένοπλους και κουκουλοφόρους μαχητές, ανέβηκαν διαδοχικά σε μια εξέδρα ανάμεσα σε ερείπια.

Ίδια σκηνοθεσία και στην πόλη της Γάζας, όπου απελευθερώθηκε ο 65χρονος Κιθ Σίγκελ, με κασκέτο στο κεφάλι και αβέβαιο βήμα.

Τρία λεωφορεία με Παλαιστινίους κρατούμενους έφθασαν στη Λωρίδα της Γάζας

Όπως είχε γίνει και σε προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων, η Χαμάς τους ζήτησε να χαιρετίσουν τις κάμερες πριν τους παραδώσει στη ΔΕΕΣ.

Στη συνέχεια παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία στο Ισραήλ, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας.

Σε ατμόσφαιρα βαριά από συναισθήματα, εκατοντάδες άνθρωποι παρακολούθησαν στο Τελ-Αβίβ τις απελευθερώσεις από μια γιγαντοοθόνη.

Η περίπτωση της οικογένειας Μπίμπας προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση και ανησυχία στο Ισραήλ. Ο Γιάρντεν Μπίμπας είχε απαχθεί από το σπίτι του στο κιμπούτς Νιρ Οζ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα είχαν απαχθεί επίσης η γυναίκα του, η Σίρι, και τα δύο παιδιά τους, Κφιρ και Άριελ, ηλικίας τότε οκτώμισι μηνών και τεσσάρων ετών αντιστοίχως.

Το 2023 η Χαμάς ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν στη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στη Γάζα, όμως το Ισραήλ ουδέποτε επιβεβαίωσε τους θανάτους τους. Ο ισραηλινός μεσολαβητής για τους ομήρους Γκαλ Χιρς απαίτησε από τους μεσολαβητές «πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους».

Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Σεμπά, κοντά στο Τελ-Αβίβ, τον Καλντερόν υποδέχθηκαν με συγκίνηση τα τέσσερα παιδιά του και ποδηλάτες συναθλητές του.

