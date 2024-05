Γάζα: Ομάδα Ισραηλινών αξιωματούχων μεταβαίνει στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις

Η επίσκεψη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ώρες αφότου ισραηλινά άρματα μάχης πήραν τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφας, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας.

Η τοπική αρχή που διαχειρίζεται τη διέλευση έκανε γνωστό πως το σημείο έχει κλείσει, εξαιτίας της παρουσίας ισραηλινών αρμάτων μάχης και αυτοκινούμενων πυροβόλων έχουν αναπτυχθεί εκεί. Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς επιβεβαίωσαν ότι η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ανασταλεί.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της εφόδου των ισραηλινών αρμάτων μάχης:

Στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις αναζήτησης μαχητών της Χαμάς, αλλά και ελέγχου της περιοχής το πρωί, μετά από την πραγματοποίηση μιας χερσαίας και μιας αεροπορικής επιχείρησης σε τμήμα στα ανατολικά της Ράφας το βράδυ της Δευτέρας, εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών στο εξωτερικό για την επίτευξη μιας νέας εκεχειρίας.

Η Αρχή Διάβασης της Γάζας ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, ότι η κατάληψη από το Ισραήλ ήταν μία πράξη «θανατικής καταδίκης» για τους κατοίκους της Γάζας, κυρίως, για τους άρρωστους και για τους τραυματίες.

Στην διάρκεια του επτάμηνου πολέμου, η Ράφα, η μόνη διάβαση που δεν ελέγχονταν από το Ισραήλ, αποτελούσε την μοναδική δίοδο ζωής προς τον έξω κόσμο, για τα 2,3 εκατομμύρια των Παλαιστινίων της Γάζας, επιτρέποντας την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο εσωτερικό, αλλά και την μεταφορά ασθενών εκτός της Γάζας, υπό συνθήκες ουσιαστικών ελλείψεων υγειονομικού υλικού, αλλά και σοβαρών καταστροφών στις υποδομές υγείας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μία περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στην Ράφα θα έχει ως στόχο τους μαχητές της Χαμάς, αλλά και την καταστροφή των υποδομών της.

Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στη Ράφα

Ισραηλινά αεριωθούμενα βομβαρδίζουν το ανατολικό τμήμα της Ράφας, της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV μετέδωσε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για να περιοριστεί η κλιμάκωση μεταξύ των δύο πλευρών και ανέφερε πως Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επιχείρηση στη Ράφα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου λέει πως η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί για να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι η αποφασιστικότητα που επέδειξε το Ισραήλ να κινηθεί εναντίον της Ράφας ώθησε τη Χαμάς να δώσει βιαστικά την τελευταία της πρόταση.

