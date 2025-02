Γάζα: Ομάδα του Ερυθρού Σταυρού έφτασε στο σημείο όπου θα απελευθερωθούν Ισραηλινοί όμηροι

Δεκάδες ένοπλοι της Χαμάς με καλυμμένα πρόσωπα έχουν αναπτυχθεί στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο σημείο όπου οι όμηροι θα παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Επίσης πλήθος ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί στο σημείο, όπου τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού ανέμεναν για να παραλάβουν τους ομήρους και να τους μεταφέρουν στις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα, οι οποίες στη συνέχεια θα τους πάνε στο Ισραήλ.

Red Cross officials have taken the stage to sign the release documents for the three hostages being handed over by Hamas today. pic.twitter.com/LrhTCf09Vr