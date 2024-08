Γάζα: Πολύνεκρη επίθεση Ισραηλινών σε σχολείο

Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας έκανε από την πλευρά του λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για «90 ως 100 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες». Μίλησε για «τρία πλήγματα» στο σχολείο ατ Τάμπιν, επιβεβαιώνοντας πως σε αυτό είχαν βρει καταφύγιο «παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι». Νωρίτερα ο ίδιος εκπρόσωπος, ο Μαχμούντ Μπασάλ, αναφερόταν σε «40 μάρτυρες».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε σε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκρατών» οι οποίοι «επιχειρούσαν», κατ’ αυτόν, σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» εγκατεστημένο μέσα στο σχολείο ατ Τάμπιν, πλάι στο τέμενος Νταράζ Τούφα. Διαβεβαίωσε πως πριν προχωρήσει στον βομβαρδισμό έλαβε «μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι», συμπεριλαμβανομένων «της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, της επιτήρησης από αέρος και της συλλογής πληροφοριών».

Από την άλλη, ο κ. Μπασάλ κατήγγειλε «φρικτή σφαγή», περιγράφοντας πως σωστικά συνεργεία είδαν πτώματα στις φλόγες.

«Ομάδες προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά, να ανασύρουν τα πτώματα των μαρτύρων και να διασώσουν τραυματίες», πρόσθεσε.

