Γάζα: Πορείες από χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές ανά τον κόσμο έναν χρόνο μετά την 7η Οκτωβρίου

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα υπέρ της Γάζας σε όλη την Ευρώπη, τη Νότια Αφρική και τις Φιλιππίνες για την πρώτη επέτειο του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Στο Λονδίνο, χιλιάδες διαδηλωτές και πολιτικές προσωπικότητες πραγματοποίησαν πορεία στη βρετανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ της Γάζας. Κρατώντας πλακάτ και παλαιστινιακές και λιβανέζικες σημαίες, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου αργά το πρωί, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Επικεφαλής της πορείας ήταν μεταξύ άλλων, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν (σήμερα ανεξάρτητος) και ο πρώην πρώτος υπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ.

«Σταματήστε τους βομβαρδισμούς», «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τον βομβαρδισμό των νοσοκομείων» ήταν από τα πιο συχνά συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πορεία τους ειρηνικά.

At least 300,000 people marching for a free Palestine and an end to the genocide ???? pic.twitter.com/p6G6h8i2TC — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) October 5, 2024

«Πρέπει να γίνει κατάπαυση του πυρός τώρα, πόσοι ακόμη αθώοι Παλαιστίνιοι ή Λιβανέζοι πρέπει να πεθάνουν;», δήλωσε η Σοφία Τόμσον, 27 ετών, που διαδήλωνε μαζί με φίλους. «Το γεγονός ότι είμαστε τόσοι πολλοί δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν μιλά εξ ονόματος του λαού», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός «Στάρμερ έχει αίμα στα χέρια του», «Στάρμερ, δεν μπορείς να κρυφτείς, θα κατηγορηθείς για γενοκτονία» ήταν επίσης μερικά από τα συνθήματα που φώναζε το πλήθος.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε το απόγευμα ότι προχώρησε σε σχεδόν δεκαπέντε συλλήψεις.

"On Saturday, thousands will march in London to demand British government reverse course and correct its current and historical injustices against Palestinians" ?? Opinion by Ismail Patelhttps://t.co/24yEDjgLPe — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 5, 2024

Στο Εδιμβούργο, χιλιάδες ήταν οι διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την οργάνωση Σκωτσέζοι Φίλοι της Παλαιστίνης και την Έκτακτη Επιτροπή για τη Γενοκτονία στη Γάζα, με σιωπηλή πορεία που είχε προγραμματιστεί στη μνήμη όλων των αμάχων που έχουν σκοτωθεί.

Οι διοργανωτές ζήτησαν κατάπαυση του πυρός, και από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ μετά την πρόσφατη έκθεση της Oxfam που ανέφερε ότι 11.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα – περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση τα τελευταία 18 χρόνια, με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Ακτιβιστές εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς το ένα εκατομμύριο των ανθρώπων που εγκατέλειψαν το νότιο Λίβανο μετά τις επιχειρήσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Oxfam.

Ο πρώην πρώτος υπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ παρευρέθηκε και στη συγκέντρωση αυτή.

Edinburgh today — a silent protest, a march of mourning to mark 76 + 1 years of violent, genocidal apartheid in Palestine. finished by children’s chants and songs in the name of a free Palestine and an end to Israel’s occupation pic.twitter.com/782JDI1W96 — alex orr ?? (@alexreads_) October 5, 2024

Στο Δουβλίνο, στην ιρλανδική πρωτεύουσα, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ των κατοίκων της Γάζας φωνάζοντας "ελευθερία και δικαιοσύνη για τους Παλαιστίνιους".

Πολλές διαδηλώσεις που ζητούσαν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει πολύνεκρη επιχείρηση ως απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς, πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο Λονδίνο.

Tens of thousands of pro- Palestine marchers in Dublin today - the biggest protest yet! pic.twitter.com/6t0Bdx0u0a — John Moran (@RueDaungier) October 5, 2024

Σύμφωνα με τη Χαμάς, τουλάχιστον 41.825 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Διαδήλωση στη μνήμη των σχεδόν 1.205 ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή, στο Λονδίνο.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ήδη την Παρασκευή ότι θα αναπτυχθεί μεγάλη δύναμή της για να επιβλέπει αυτές τις δύο διαδηλώσεις.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σοβαρά στον Λίβανο. Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στον νότο της χώρας, ένα από τα προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Στη Γαλλία, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Παρίσι και σε μεγάλες πόλεις όπως η Λιόν (νοτιοανατολικά), η Τουλούζη (νοτιοδυτικά) και το Στρασβούργο (ανατολικά) για να εκφράσουν την «αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστίνιους και τους Λιβανέζους», αναφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Παρίσι, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από την Πλατεία της Δημοκρατίας έως την πλατεία Κλισί, φωνάζοντας «Η Παλαιστίνη θα ζήσει, η Παλαιστίνη θα νικήσει».

Επικεφαλής της πορείας ήταν πολιτικές προσωπικότητες της ριζοσπαστικής αριστεράς, κυρίως οι εκπρόσωποι της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν και η Μανόν Ομπρί.

Thousands of pro-Palestinian demonstrators march in Paris to protest Israel’s genocidal war on Gaza. Peter Allen has the latest pic.twitter.com/CUAUelemAp — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 5, 2024

Ανάμεσα στο πλήθος, η 37χρονη Μάγια, Γαλλολιβανέζα ερευνήτρια φυσικής που έφθασε από τη Βηρυτό πριν από μια εβδομάδα, δήλωσε "έκπληκτη από το πώς προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης" την κλιμάκωση στον Λίβανο. "Δεν ακούμε για βομβαρδισμούς αμάχων".

Μεταξύ των χιλίων ανθρώπων που πραγματοποίησαν πορεία επίσης στη Λιόν σύμφωνα με τη νομαρχία, ο Ζερόμ Φαϊνέλ, πρόεδρος μιας τοπικής συλλογικότητας υποστήριξης του παλαιστινιακού λαού, δήλωσε ότι η κινητοποίηση αυτή ήταν για εκείνον η ευκαιρία να καταγγείλει την επέτειο «ενός έτους απίστευτης βαρβαρότητας».

Στη Βασιλεία της Ελβετίας, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης σε ένα πάρκο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό με την ευκαιρία μιας εθνικής φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε μετά το κάλεσμα της Ελβετο-Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας και περίπου εκατό οργανώσεων.

Στη Νότια Αφρική, στο κέντρο του Κέιπ Τάουν, εκατοντάδες διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και φώναζαν αντι-ισραηλινά συνθήματα σε συγκέντρωση υπέρ της Γάζας.

The national anthem of Palestine rings through Cape Town’s streets #MarchAgainstApartheidpic.twitter.com/fT9E95NAhG — Erika Bornman (@EBee40) October 5, 2024

Ορισμένοι από αυτούς δήλωσαν ότι υποστήριξαν την καταγγελία της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ). Η Πρετόρια υποστηρίζει ότι η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα παραβιάζει τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1948 για τη γενοκτονία.

Πολλοί Νοτιοαφρικανοί συγκρίνουν τη θέση του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους με το απαρτχάιντ, το καθεστώς του φυλετικού διαχωρισμού και των διακρίσεων που επιβλήθηκε από τη λευκή μειονότητα της χώρας μέχρι τις πρώτες πολυφυλετικές εκλογές το 1994.

Στη Μανίλα, ακτιβιστές συγκρούστηκαν με την αστυνομία για την καταπολέμηση των ταραχών όταν τους εμπόδισε να διαδηλώσουν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προμήθειες όπλων των ΗΠΑ στο Ισραήλ.