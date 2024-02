Γάζα: Πρόωρο να γίνεται λόγος περί συμφωνίας για νέα ανακωχή με το Ισραήλ, λέει η Χαμάς

Σχέδιο συμφωνίας για δεύτερη ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, που καταρτίστηκε από τους μεσολαβητές, το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, προβλέπει κυρίως την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά σωφρονιστικά καταστήματα.

«Η Χαμάς επανέλαβε ότι είναι έτοιμη να συζητήσει κάθε πρωτοβουλία (...) που θα τερματίσει τη βάρβαρη επίθεση εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό.

Επιβεβαίωσε πως το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης έλαβε την πρόταση για να κηρυχθεί ανακωχή, προσθέτοντας πως λείπουν σημαντικές λεπτομέρειες. Αυτή «η πρόταση είναι συμφωνία πλαίσιο που πρέπει να μελετηθεί (...) Δεν μπορεί ακόμα να γίνεται λόγος για συμφωνία».

