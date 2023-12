Γάζα: Σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό ο παλαιστίνιος ποιητής Ρεφαάτ Αλαρίρ

«Ράγισε η καρδιά μου, ο φίλος και συνάδελφός μου Ρεφαάτ Αλαρίρ σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά του πριν από μερικά λεπτά (...) Δεν θέλω να το πιστέψω. Μας άρεσε να μαζεύουμε φράουλες μαζί», ανέφερε επίσης μέσω X ο Γαζαίος ποιητής Μοσάμπ Αμπού Τόχα.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Ρεφαάτ Αλαρίρ. Θα συνεχίσουμε να φωτιζόμαστε από τη σοφία σου, σήμερα και για πάντα», τόνισε μέσω X ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ράμζι Μπαρούντ.

Dr Refaat Alareer @itranslate123 has been assassinated now by Israel. Refaat is one of the founders of @WeAreNotNumbers and a very good friend. He authored many books and wrote tens of stories about Gaza.

Refaat’s assassination is tragic, painful and outrageous. It is a huge… pic.twitter.com/kaCbtgmgdz