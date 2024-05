Γάζα: Σχεδόν 35.000 νεκροί Παλαιστίνιοι από την έναρξη του πολέμου - Εντατικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Ράφα

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για «πολυάριθμους νεκρούς» τη νύχτα στη Ράφα. Το νοσοκομείο του Κουβέιτ, που βρίσκεται στην πόλη, ανακοίνωσε πως διακομίστηκαν σε αυτό «11 νεκροί» και «δεκάδες τραυματίες» μετά τους βομβαρδισμούς, ανεβάζοντας έτσι τον αρχικό απολογισμό, που έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

Αυτόπτες μάρτυρες και πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στα παλαιστινιακά σώματα ασφαλείας έκαναν λόγο για σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς αργά χθες Δευτέρα και νωρίς σήμερα, καθώς και για εντατικά πυρά του πυροβολικού σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα στη Ράφα και στα περίχωρά της.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, αυτοκινούμενα πυροβόλα και άρματα μάχης έχουν αναπτυχθεί κοντά στο σημείο διέλευσης που συνδέει τη νότια Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Το Κάιρο φοβάται ότι, αν ο ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε χερσαία εισβολή στην πόλη, θα υπάρξει μαζική φυγή παλαιστινίων προσφύγων προς την αιγυπτιακή επικράτεια.

Μετά τις επιχειρήσεις που διεξήγαγε στην πόλη της Γάζας και κατόπιν στη Χαν Γιούνις το Ισραήλ απειλεί εδώ και εβδομάδες να τις συνεχίσει στη Ράφα, που χαρακτηρίζει το «τελευταίο» οχυρό της Χαμάς. Όμως στην πόλη έχουν βρει καταφύγιο 1,2 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλους τομείς του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου.

Χθες το πρωί, αφού οι συνομιλίες στο Κάιρο δεν έφεραν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τη Ράφα. Αργότερα, το βράδυ, η Χαμάς ανακοίνωσε πως ενημέρωσε την Αίγυπτο και το Κατάρ, χώρες που μαζί με τις ΗΠΑ μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, πως «δέχεται την πρότασή τους για κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ.

