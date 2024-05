Γάζα: Το Ισραήλ απομακρύνει 100.000 κατοίκους από την ανατολική Ράφα - Για «επικίνδυνη κλιμάκωση» κάνει λόγο η Χαμάς

«Η αμερικανική διοίκηση, στο πλευρό των δυνάμεων κατοχής, φέρουν την ευθύνη για αυτήν την τρομοκρατία», δήλωσε ο αξιωματούχος Σάμι Αμπού Ζούχρι μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναφερόμενος στη συμμαχία του Ισραήλ με την Ουάσιγκτον.

Live update: Hamas: IDF call for Rafah evacuation a ‘dangerous escalation that will have consequences’ https://t.co/NoJvwPFsWK